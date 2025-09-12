Boto-cinza é encontrado morto em praia de Marataízes
Um boto-cinza, da espécie Sotalia guianensis, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (12), entre as praias Central e Xodó, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. O animal foi visto por guarda-vidas do município, que acionaram o Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar) para recolher o corpo.
O IPCMar informou que o mamífero já foi recolhido e encaminhado para o Instituto Orca, ONG de pesquisa e preservação da vida marinha que vai fazer análises para apontar a causa da morte do animal. O boto-cinza é classificado como uma espécie vulnerável na Lista Nacional da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, elaborada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).