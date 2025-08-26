Bombeiros resgatam cachorro que ficou preso em tubulação em Marechal Floriano

Um cachorro caiu dentro de uma tubulação e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (26), na localidade de Santa Maria do Araguaia, em Marechal Floriano , na Região Serrana do Espírito Santo.

Segundo a corporação, o animal estava em uma tubulação metálica antiga que era usada para escoar grãos de café para um moedor, porém o sistema já está desativado há cerca de quarenta anos. Com autorização da proprietária, foi necessário cortar o equipamento para retirar o animal em segurança. Na sequência foi entregue à moradora.