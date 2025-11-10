Boliviano morre e outro fica ferido em acidente de moto em Montanha

Rubem Afonso Soria Noza, de 24 anos, morre e outro fica ferido em acidente de moto em Montanha Crédito: Repodução | Leitor/AG

Um boliviano morreu e outro ficou ferido em um acidente de moto em Montanha, no Norte do Espírito Santo, na madrugada de domingo (9). Segundo a Polícia Militar (PM), Rubem Afonso Soria Noza, de 24 anos, estava conduzindo o veículo e não resistiu aos ferimentos. Ele e o homem ferido, que não teve a idade informada, moravam no Brasil havia pouco tempo e não tinham documentos de identificação emitidos no país.

A PM informou que, ao chegarem ao local, os militares encontraram Rubem caído próximo à moto, com um corte profundo na cabeça e sangramento intenso. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML), de Linhares. O passageiro da moto, que sofreu ferimentos no corpo, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a um hospital de Montanha. Depois, a vítima foi transferida para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, devido à gravidade do quadro.