Bolão feito em Anchieta leva mais de R$ 90 mil na quina da Mega-Sena
Publicado em 24/09/2025 às 07h46
Um bolão com 16 cotas feito na Lotérica Show de Bola, em Anchieta, acertou a quina da Mega-Sena e vai receber R$ 92.929,44. O prêmio principal não teve ganhador e acumulou para R$ 54 milhões. O próximo sorteio está marcado para quinta-feira (25).
As seis dezenas sorteadas foram: 11 - 27 - 31 - 41 - 48 - 54.
Além do ES, a quina teve outros 45 bilhetes premiados. Cada um, com aposta simples de seis dezenas, receberá R$ 46.464,77. Como o bolão de Anchieta fez a aposta com sete dezenas, receberá o valor maior, de R$ 92 mil .