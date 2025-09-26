Bolão do ES leva mais de R$ 100 mil na quina da Mega-Sena
Um bolão com 23 cotas feito na Lotérica Universal, em Viana, acertou a quina da Mega-Sena e vai receber R$ 103.573,60. Outras duas apostas do ES, em Linhares, feita na Lotérica Altoé, e em São Mateus, realizada na Lotérica Águia da Sorte, também acertaram a quina e vão receber, cada uma, R$ 34.524,56. Como a aposta de Viana marcou 8 números no cartão, o valor a receber pela quina é proporcionalmente maior. O prêmio principal não teve ganhador e acumulou em R$ 80 milhões. O próximo sorteio está marcado para sábado (27).
As seis dezenas sorteadas foram: 03 - 26 - 28 - 37 - 42 - 53
Para o próximo concurso da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa. O jogo também pode ser feito nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.