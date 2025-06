Prêmio acumulou de novo

Bolão de Vila Velha acerta a quina da Mega-Sena e leva R$ 184 mil

Um bolão de Vila Velha, no Espírito Santo, com 42 cotas e 10 números apostados, acertou a quina da Mega-Sena e vai receber R$ 184.906,26. No rateio, cada apostador vai receber R$ 4.402. O prêmio principal acumulou novamente e está estimado em R$ 130 milhões para o próximo sorteio, que será no sábado (21).

Outras duas apostas do ES também bateram na trave e acertaram a quina. Em Achieta, o apostador fez um cartão simples e vai receber R$ 36.981,33. Em Barra de São Franscisco, o apostador fez um cartão com sete números e vai receber R$ 73.962,66. Apesar das duas apostas terem acertado a quina, o valor é proporcional à quantidade de números marcados no cartão.

Apostas do ES que acertaram a quina da Mega-Sena Crédito: Reprodução/Loterias Caixa

Os números sorteados foram: 03 - 05 - 15 - 37 - 54 - 57

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (21), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.