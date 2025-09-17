Bloco de rocha despenca de guindaste e cai em porão de navio no Porto de Vitória
Um bloco de rocha ornamental caiu durante uma operação no Porto de Vitória, na manhã desta quarta-feira (17). O vídeo que circula nas redes sociais mostra o material já no chão, ao lado de um guindaste, enquanto trabalhadores acompanham a situação após a ocorrência.
As imagens mostram os momentos após o bloco de rocha ornamental se soltar de um guindaste e cair no porão de um navio durante operação no Porto de Vitória, na manhã desta quarta-feira (17). O impacto quebrou a peça em várias partes. Apesar do susto, não houve feridos.
Em nota, a Vports informou que o caso foi registrado em um dos berços do porto e reforçou que não houve vítimas. A empresa responsável pela operação já está apurando as causas do incidente, com acompanhamento da equipe técnica da área de operação e segurança da Vports.