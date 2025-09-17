Bloco de rocha despenca de guindaste e cai em porão de navio no Porto de Vitória

Um bloco de rocha ornamental caiu durante uma operação no Porto de Vitória, na manhã desta quarta-feira (17). O vídeo que circula nas redes sociais mostra o material já no chão, ao lado de um guindaste, enquanto trabalhadores acompanham a situação após a ocorrência.

As imagens mostram os momentos após o bloco de rocha ornamental se soltar de um guindaste e cair no porão de um navio durante operação no Porto de Vitória, na manhã desta quarta-feira (17). O impacto quebrou a peça em várias partes. Apesar do susto, não houve feridos.