Blitz da Guarda termina com motoboy preso em Cariacica; veja vídeo
Um motoboy de 24 anos foi preso durante uma blitz da Guarda Municipal, no bairro Santa Fé, em Cariacica, na noite de sexta-feira (14). Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que um dos agentes que participavam da fiscalização dá uma ordem de parada para o condutor da moto, apontando para ele o que parece ser uma arma. O motociclista, que estava fazendo uma curva, não para e acaba atingindo o profissional. Os dois caem no chão. Veja acima as imagens.
O vídeo mostra, ao final, outra gravação feita por uma pessoa que estava no local. Na filmagem, outros guardas aparecem na abordagem e ordenam que o motoboy deite no chão. A Guarda Municipal informou que o motociclista foi encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica após desobedecer à ordem de parada e tentar furar a blitz, "avançando com a moto contra agentes" da corporação.
Segundo a Polícia Civil, o motoboy foi autuado por tentativa de homicídio qualificado cometido contra agente de segurança pública no exercício da função.