Blitz da Guarda termina com motoboy preso em Cariacica; veja vídeo

Um motoboy de 24 anos foi preso durante uma blitz da Guarda Municipal, no bairro Santa Fé, em Cariacica, na noite de sexta-feira (14). Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que um dos agentes que participavam da fiscalização dá uma ordem de parada para o condutor da moto, apontando para ele o que parece ser uma arma. O motociclista, que estava fazendo uma curva, não para e acaba atingindo o profissional. Os dois caem no chão. Veja acima as imagens.