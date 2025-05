BioParque das Aves suspende atividades no fim de semana em Domingos Martins

A direção do BioParque das Aves anunciou nesta sexta-feira (30) a suspensão temporária das atividades para o fim de semana, dias 31 de maio e 1º de junho. A medida foi tomada após as fortes chuvas que atingiram a região de Domingos Martins e deixaram a Rota dos Ipês — principal via de acesso ao parque — em condições críticas de tráfego.>