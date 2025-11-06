A Gazeta - Agora

Bicicletas elétricas são encontradas em brejo em Vila Velha

Duas bicicletas elétricas foram encontradas submersas em Vila Velha
Duas bicicletas elétricas foram encontradas submersas em uma área de brejo em Pontal das Garças, em Vila Velha, na tarde desta quinta-feira (6). Elas foram localizadas pela Guarda Municipal durante buscas a um dos veículos, que havia sido reportado como roubado.

Após ser assaltado, o dono informou que tinha a geolocalização e a equipe iniciou as buscas, inicialmente em Vale Encantado, até serem direcionados ao local, conforme explicou o inspetor Macedo, ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta.

“Como a gente fez buscas numa área de mata antes, a gente acredita que algum olheiro percebeu que estávamos procurando a bicicleta e que estava sendo rastreada, e numa tentativa de dissimular essa situação, jogou lá. A gente tem essa suspeita, mas a gente não sabe (com certeza) porque não encontramos o conduzido, a gente só encontrou o produto.”

Um gancho foi improvisado com uma haste de ferro de um estabelecimento comercial próximo, para retirar a primeira bicicleta. A segunda foi localizada em seguida e os dois veículos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha.

