Bicicleta de aluno é furtada dentro de escola em Jardim da Penha; vídeo

A bicicleta de um aluno foi furtada dentro das dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Éber Louzada Zippinotti, em Jardim da Penha, Vitória, na manhã desta terça-feira (7). O crime foi flagrado por uma câmera de segurança, que mostra um homem de boné entrando no local, retirando o veículo do bicicletário e saindo tranquilamente (veja acima).

A bicicleta foi um presente de aniversário dado a um aluno de 13 anos. “Tem 15 dias que foi comprada, um prejuízo de R$ 1.200. Poxa, está dentro da escola, o guarda viu acontecendo, por que não fez alguma coisa?”, questionou a servidora pública Milla Mathielo, mãe do adolescente furtado.