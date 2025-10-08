Bicicleta de aluno é furtada dentro de escola em Jardim da Penha; vídeo
A bicicleta de um aluno foi furtada dentro das dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Éber Louzada Zippinotti, em Jardim da Penha, Vitória, na manhã desta terça-feira (7). O crime foi flagrado por uma câmera de segurança, que mostra um homem de boné entrando no local, retirando o veículo do bicicletário e saindo tranquilamente (veja acima).
A bicicleta foi um presente de aniversário dado a um aluno de 13 anos. “Tem 15 dias que foi comprada, um prejuízo de R$ 1.200. Poxa, está dentro da escola, o guarda viu acontecendo, por que não fez alguma coisa?”, questionou a servidora pública Milla Mathielo, mãe do adolescente furtado.
A mãe disse que um boletim de ocorrência foi registrado pela escola e que ela também iria até uma delegacia. Questionada sobre a segurança na unidade de ensino, a Prefeitura de Vitória respondeu que “a Secretaria Municipal de Educação (Seme) lamenta o fato e informa que abriu procedimento interno para apurar o ocorrido no estacionamento em frente ao portão de entrada da escola. A Guarda Municipal foi acionada e realizou buscas na região, mas o homem que aparece nas imagens não foi localizado”.