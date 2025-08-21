Bebê morre em acidente com pedra de mármore em Linhares, no ES
Publicado em 21/08/2025 às 12h50
Um menino de um ano e meio de idade morreu após ser atingido na cabeça por uma pedra de mármore em Linhares, Norte do Espírito Santo, na segunda-feira (20). Ele chegou a ser levado para um hospital da cidade, onde a morte foi confirmada. A dinâmica do acidente não foi divulgada, mas o caso é investigado pela Polícia Civil.
A perícia da Polícia Científica foi acionada por volta de 17h30 para recolher o corpo do bebê, que foi levado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), também em Linhares.