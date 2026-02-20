Bebê é internada após sofrer queda durante discussão dos pais em Cariacica

A criança foi inicialmente levada ao Pronto Atendimento do Trevo de Alto Lage e depois transferida para Vitória Crédito: Fernando Madeira

Uma bebê de quatro meses está internada após sofrer uma queda, em Nova Brasília, em Cariacica, na Grande Vitória, na última terça-feira (17). A menina foi inicialmente levada ao Pronto Atendimento de Alto Lage com suspeita de traumatismo craniano. Depois, acabou encaminhada ao Hospital Infantil, em Bento Ferreira, em Vitória, onde segue sob internação.

A repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, apurou que a mãe deu duas versões para justificar a queda. Na primeira, ela contou no local de atendimento de urgência, que bebia com o companheiro, pai da menina, e os dois começaram a discutir. Neste momento, a pequena caiu do colo dela, batendo com a cabeça no chão.