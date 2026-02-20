Bebê é internada após sofrer queda durante discussão dos pais em Cariacica
Uma bebê de quatro meses está internada após sofrer uma queda, em Nova Brasília, em Cariacica, na Grande Vitória, na última terça-feira (17). A menina foi inicialmente levada ao Pronto Atendimento de Alto Lage com suspeita de traumatismo craniano. Depois, acabou encaminhada ao Hospital Infantil, em Bento Ferreira, em Vitória, onde segue sob internação.
A repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, apurou que a mãe deu duas versões para justificar a queda. Na primeira, ela contou no local de atendimento de urgência, que bebia com o companheiro, pai da menina, e os dois começaram a discutir. Neste momento, a pequena caiu do colo dela, batendo com a cabeça no chão.
Depois, ela mudou os detalhes. Disse que segurava a bebê quando o pai pegou a criança e a jogou no chão. A Polícia Civil (PCES) informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Proteção à Criança ao Adolescente (DPCA). Por envolver menor de idade, o procedimento tramita sob sigilo, conforme previsto em lei.