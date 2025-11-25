Bebê é encontrada no meio do mato e perto de barranco no Norte do ES
Uma bebê recém-nascida foi encontrada em região de mata no limite entre os municípios de Boa Esperança e São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (25). Moradores da região ouviram o choro da criança enquanto estavam a caminho do trabalho na roça e acionaram o Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Uma técnica de enfermagem que faz parte da equipe de resgate contou à repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta, que a menina estava exposta à chuva e perto de um barranco. "Estava suja de terra, sem roupas e ainda com o cordão umbilical ligado. Ela apresentava dificuldade respiratória, possivelmente pela longa exposição, mas recebeu os primeiros atendimentos médicos e foi levada para o Hospital Maternidade São Mateus", contou a profissional, que preferiu não se identificar.
A reportagem demandou as polícias Civil e Militar para mais informações sobre a ocorrência e a investigação, mas não houve retorno até a publicação desta nota.