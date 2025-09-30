Batida entre carreta, picape e viatura da PM deixa 3 feridos na BR 262 no ES

Acidente na BR 262 em Irupi Crédito: Redes sociais

Um acidente envolvendo uma carreta carregada de pneus, uma Fiat Strada e uma viatura da equipe K9 da Polícia Militar (PM) no km 172 da BR-262, em Irupi, na Região do Caparaó, Espírito Santo, interditou o trecho da rodovia na manhã desta terça-feira (30) e deixou três pessoas feridas. Segundo a PM, as vítimas são dois militares que estavam no carro da corporação e o motorista da picape.

A colisão aconteceu por volta das 6h40. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista da picape, um jovem de 22 anos, ficou preso nas ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado a um hospital com apoio de helicóptero.