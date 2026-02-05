Batida entre carreta e caminhonete deixa um morto em Águia Branca

Tino Alves, de 46 anos, morreu ao dar entrada no hospital Crédito: Acervo familiar

Uma batida entre uma carreta e uma caminhonete Hilux deixou um homem morto na ES 080, na altura do km 6, no bairro Aparecida, em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, na quarta-feira (4). A vítima foi identificada como Tolentino Alves dos Santos, de 46 anos. De acordo com a Polícia Militar, a caminhonete foi encontrada às margens da rodovia, com Tolentino preso às ferragens. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital São José, mas não resistiu aos ferimentos.

O passageiro da caminhonete contou à PM que o caminhão seguia no sentido Águia Branca x Colatina quando, ao fazer uma curva, invadiu a contramão e colidiu de frente com o veículo. Já o motorista da carreta informou que trafegava em um trecho reto da rodovia e iniciou uma ultrapassagem a outras duas carretas no mesmo sentido. Ao chegar a uma curva, sem concluir a manobra, se deparou com a caminhonete.