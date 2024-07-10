Base do Samu na Serra ganha nome de médico capixaba que morreu no RS

O médico capixaba Leandro Medice, de 41 anos, encontrado morto em maio deste ano em um abrigo de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, recebeu uma nova homenagem e, a partir desta quarta-feira (10), tem seu nome relacionado a uma Central de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no Espírito Santo. Uma lei foi aprovada e publicada no Diário Oficial do Estado. A base do Samu escolhida para a homenagem fica em Carapina, na Serra.
O médico capixaba morreu de infarto fulminante, de acordo com familiares e amigos do profissional. A morte dele foi confirmada no dia 13 de maio. O cardiologista morava em Vila Velha e estava no Sul do Brasil como voluntário para ajudar as vítimas da chuva. Leandro se dedicou por anos ao Samu, onde atuou como médico socorrista. Leandro Medice foi enterrado no dia 15 de maio, quando recebeu novas homenagens, inclusive de profissionais do Samu.
A Central de Regulação, local que agora recebe o nome de cardiologista capixaba, é composta por médicos-socorristas, técnicos auxiliares de regulação médica, radioperadores, enfermeiros e condutores de veículos. Além disso, o local possui ampla área de desinfecção das ambulâncias e equipamentos, refeitório, dormitório, oficina de manutenção dos carros e Núcleo de Educação Permanente.