Base do Samu na Serra ganha nome de médico capixaba que morreu no RS

A Central de Regulação, local que agora recebe o nome de cardiologista capixaba, é composta por médicos-socorristas, técnicos auxiliares de regulação médica, radioperadores, enfermeiros e condutores de veículos. Além disso, o local possui ampla área de desinfecção das ambulâncias e equipamentos, refeitório, dormitório, oficina de manutenção dos carros e Núcleo de Educação Permanente.