Barbeiro morre em acidente de moto em Colatina, no ES
Publicado em 09/10/2025 às 12h39
Um barbeiro morreu em acidente de moto em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (9). Hércules Barbosa Lima tinha 42 anos e foi encontrado morto por um primo, no bairro Vicente Soella 3. A vítima não era habilitada para pilotar e não houve outro veículo envolvido, segundo a Polícia Militar.
No local, a informação é que o motociclista perdeu o controle do veículo ao descer uma ladeira. O corpo foi recolhido pela Polícia Científica e levado para a Seção Regional de Medicina Legal, na cidade.