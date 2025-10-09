Barbeiro morre em acidente de moto em Colatina, no ES

Um barbeiro morreu em acidente de moto em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (9). Hércules Barbosa Lima tinha 42 anos e foi encontrado morto por um primo, no bairro Vicente Soella 3. A vítima não era habilitada para pilotar e não houve outro veículo envolvido, segundo a Polícia Militar.