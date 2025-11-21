Bandidos fazem casal refém e roubam dinheiro e veículos em Linhares

Um casal foi feito refém e passou por momentos de terror durante um assalto a uma residência na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram amarradas em um dos quartos e tiveram vários itens roubados, incluindo uma pistola 9 mm com carregadores e munições, uma TV de 50 polegadas, carnes, bebidas, cerca de R$ 30 mil, documentos, uma motocicleta e um carro. O caso aconteceu no dia 11 de novembro.

Em conversa com a repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, o homem relatou que apanhou por uma hora sem parar. Segundo ele, os quatro criminosos armados invadiram a casa por volta das 22h e pareciam conhecer a região. Depois do crime, o grupo fugiu. As vítimas conseguiram se soltar e pedir ajuda. Buscas foram feitas, mas ninguém foi localizado.