Baleia-jubarte é encontrada morta em praia de Marataízes
Uma baleia-jubarte foi encontrada morta na Praia da Barra, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (9). O Instituto Orca, dedicado à conservação marinha no Estado, informou que o animal é um macho adulto que mede cerca de 12,5 metros.
Durante monitoramento do Litoral Sul pela manhã, o Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar) viu a baleia encalhada, isolou a área e acionou equipe do Instituto Orca, que fez a coleta de material para investigar as causas da morte do mamífero.
A Secretaria de Meio Ambiente de Marataízes informou que após a liberação dos trabalhos, vai enterrar o corpo da baleia-jubarte.