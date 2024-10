Balas Fini, Nutella e até picanha: mulher furta supermercado em Cariacica

O crime ocorreu nesta terça-feira (8), no hotel da família, no bairro Baiminas. Segundo o tenente-coronel Palaoro, comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar de Cachoeiro, um homem suspeito foi preso no bairro Independência com um veículo da família e confessou o crime. A prisão contou com a ajuda da Guarda. Uma mulher, que estaria com ele no momento do duplo homicídio, também foi presa. O nome dos detidos ainda não foram divulgados.