Balão com bandeira gigante chama a atenção no céu de Vila Velha; vídeo

Moradores de Vila Velha observaram, na manhã desta segunda-feira (1º), um balão gigante no céu, nas proximidades da Avenida Darly Santos, na região de Vale Encantado, bem como na altura da Carlos Lindenberg. O artefato exibia uma bandeira com o brasão do Vasco da Gama. Leitores de A Gazeta registraram vídeos do balão (veja acima).

Conforme o governo federal, a ação de lançar balões constitui delito ambiental, previsto na Lei nº 9.605/98. Quem for surpreendido produzindo, comercializando, transportando ou liberando balões pode ser submetido ao pagamento de multa ou a pena de reclusão de um a três anos.

Quando atingem o solo, esses balões podem ocasionar queimadas, tanto em áreas de vegetação quanto em moradias. Outro perigo envolve a aviação civil, já que, em diversas situações, os radares não conseguem detectar os balões devido às condições climáticas, ampliando o risco de colisões aéreas.