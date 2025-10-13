Avós e neto ficam feridos em acidente na BR 101, em João Neiva
Um casal e o neto ficaram feridos em um acidente envolvendo o carro em que estavam – um Jeep Renegade – e um ônibus, em um trevo da BR 101, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. A colisão aconteceu no km 204, na manhã desta segunda-feira (13). A reportagem da TV Gazeta Norte apurou que o motorista e os 25 passageiros do coletivo não se feriram.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus – que fazia a linha Aracruz–João Neiva – seguia sentido Ibiraçu e não conseguiu desviar quando o carro atravessou a rodovia. As três vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela administração da via. Não há informações sobre o estado de saúde delas. Por conta do atendimento da ocorrência, o trânsito fluiu em desvio, e foi totalmente liberado por volta das 10h.