Avós e neto ficam feridos em acidente na BR 101, em João Neiva

Publicado em 13/10/2025 às 12h09
Colisão entre carro e ônibus aconteceu na manhã desta segunda-feira (13) e feriu três pessoas que estavam no automóvel; motorista e passageiros do coletivo não se machucaram

Um casal e o neto ficaram feridos em um acidente envolvendo o carro em que estavam – um Jeep Renegade – e um ônibus, em um trevo da BR 101, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. A colisão aconteceu no km 204, na manhã desta segunda-feira (13). A reportagem da TV Gazeta Norte apurou que o motorista e os 25 passageiros do coletivo não se feriram. 

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus – que fazia a linha Aracruz–João Neiva – seguia sentido Ibiraçu e não conseguiu desviar quando o carro atravessou a rodovia. As três vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela administração da via. Não há informações sobre o estado de saúde delas. Por conta do atendimento da ocorrência, o trânsito fluiu em desvio, e foi totalmente liberado por volta das 10h.

Marceneiro é preso após tentar incendiar a irmã e a sobrinha em Vila Velha

Publicado em 13/10/2025 às 12h03
2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha
Caso foi registrado na 2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha Crédito: Polícia Civil

Um marceneiro de 48 anos foi preso no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, após agredir a irmã e a sobrinha dele no domingo (12). O suspeito, que segundo a Polícia Militar estava embriagado, chegou a derramar uma garrafa de álcool sobre as vítimas antes de ser imobilizado pelo próprio filho.

Segundo relato das vítimas à Polícia Militar, o agressor estava alcoolizado desde a noite do dia anterior. No domingo, a irmã dele, que celebrava o próprio aniversário, levou um forte pisão no joelho do irmão e, logo após, teve álcool derramado sobre seu corpo e de sua filha como forma de ameaça. A sobrinha reagiu para impedir que algo mais grave acontecesse, entrou em combate com o homem. Durante a briga, a camisa dela foi rasgada.

O filho do suspeito ouviu a confusão e entrou em luta  com o próprio pai, conseguindo imobilizá-lo até a chegada da Polícia Militar. Segundo os militares, o suspeito apresentava comportamento agressivo e foi levado algemado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

A irmã do agressor, que ficou ferida, foi encaminhada ao Pronto Atendimento da Glória, em Vila Velha, e depois liberada. Em seguida, ela prestou depoimento na delegacia.

Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus), o agressor deu entrada no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosal, em Viana, na manhã desta segunda (13). A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pela Lei Maria da Penha por lesão corporal qualificada, injúria e ameaça qualificada. Ele já teve outras passagens com detenção entre abril de 2013 e dezembro de 2024.

*Renam Linhares é aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi editado por Rodrigo Lira.

Baixo estoque de sangue no Hemocentro de Colatina; veja como doar

Publicado em 13/10/2025 às 12h01

Um alerta sobre baixo estoque de sangue no Hemocentro de Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, foi emitido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta segunda-feira (13). O órgão afirma que todos os tipos sanguíneos são bem-vindos e ressalta que o atendimento em hospitais públicos da região pode ser comprometido, se faltarem bolsas de sangue.

Interessados devem ir ao Hemocentro de Colatina, na Rua Cassiano Castelo — em frente ao Hospital Estadual Silvio Avidos. As coletas são feitas de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas. Quem não tem cadastro de doador, precisa chegar até 15h20 para dar tempo de fazer o registro. 

VEJA TAMBÉMO que você precisa saber para doar sangue

Alerta de chuvas intensas para mais de 70 cidades do ES; veja lista

Publicado em 13/10/2025 às 11h55
Aviso amarelo de perigo potencial para chuvas intensas é o menor na escala de risco; 71 cidades do ES estão sob alerta
Aviso meteorológico é da cor amarela, a mais baixa na classificaçao de risco do instituto Crédito: Reprodução | Inmet

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para chuvas intensas em 71 cidades do Espírito Santo, válido das 10h desta segunda-feira (13) até as 10h de terça-feira (14). A previsão é de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm por dia, com ventos que podem variar de 40 a 60 km/h. [Veja aqui como se mede chuva]

Cidades sob alerta:

  • Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivacqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.
Homem é morto com facada no pescoço em Vargem Alta e suspeito é preso

Publicado em 13/10/2025 às 11h43

Um homem identificado como Paulo Maciel Cardoso Sobrinho, de 42 anos, conhecido como Paulinho, foi assassinado com uma facada no pescoço durante uma discussão na localidade de Morro do Sal, em Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (11). O suspeito do crime, João Paulo Oss Barreto, de 29 anos, foi preso.

Paulo Maciel Cardoso Sobrinho, de 42 anos, foi morto a facada em Vargem Alta
Paulo Maciel Cardoso Sobrinho, de 42 anos, foi morto a facada em Vargem Alta Crédito: Arquivo pessoal

Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que Paulo preparava o jantar na casa de uma amiga — irmã de João Paulo — quando ele e um primo, de 20 anos, chegaram ao local alcoolizados e iniciaram uma briga com a vítima. Os três homens foram para o lado de fora do imóvel, e Paulo acabou esfaqueado no pescoço. Ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) a um hospital, mas não resistiu.

Os dois primos fugiram de moto do local. A PM informou que, no domingo (12), recebeu uma denúncia de que os jovens estariam na casa de um tio, no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim. Eles foram encaminhados à Delegacia Regional do município.

De acordo com a Polícia Civil, João Paulo foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim. O primo dele, de 20 anos, “foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento”, informou a corporação.

PM encontra arsenal, drogas e R$ 6,4 mil dentro de casa abandonada em Vitória

Publicado em 13/10/2025 às 11h01
Polícia Militar encontra depósito de drogas em casa abandonada em Vitória
Polícia Militar encontra depósito de drogas em casa abandonada em Vitória Crédito: Redes Sociais

A Polícia Militar apreendeu armas, drogas, munições, carregadores, balanças de precisão e rádios comunicadores em uma casa abandonada no Bairro da Penha, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (13). Segundo informações da PM, militares realizaram operação para verificar a residência, que estaria sendo usada pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV) como depósito de materiais ilícitos.

Durante a ação, um suspeito fugiu ao perceber a chegada dos militares. Nas buscas pelo imóvel, os policiais encontraram todo o material, que foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. Veja a lista abaixo:

  • 40 tabletes de haxixe
  • 5 tabletes de maconha
  • 30 pacotes de skunk
  • R$ 6.400 em espécie
  • 15 munições de diferentes calibres
  • 5 balanças de precisão
  • 4 rádios comunicadores
  • 1 pino de crack
  • 2 carregadores de G2C 9mm
  • 2 carregadores Glock 9mm
  • 2 carregadores Arex Delta 9mm
Trem de passageiros de Vitória a Minas terá novo horário em 2026

Publicado em 13/10/2025 às 10h56

Quem gosta de andar de trem ou ainda tem vontade de realizar esse desejo pode esperar por novidade em 2026. A Vale informou que está definindo um novo horário na Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), com o objetivo de ampliar as viagens na alta temporada, ou seja, durante o período de verão e das férias escolares.

Hoje, a mineradora realiza viagens com embarque matutino, a partir das 7h, quando um trem sai da Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, e outro de Belo Horizonte, com chegada aos seus destinos às 20h30.

Após circularem publicações nas redes sociais sugerindo que o novo horário oferecido pela Vale seria com o embarque noturno, a mineradora explicou que, de fato, criará uma nova opção de embarque, mas que ainda não definiu se será à noite.

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Vale destacou que a ampliação com um novo horário está prevista no contrato de concessão da ferrovia. No entanto, “o horário e o formato da operação ainda estão em fase de definição”.

Açougueiro é assassinado a facadas após sair de festa em Colatina

Publicado em 13/10/2025 às 10h33
Carlos Eduardo Faria levou golpes de faca no pescoço e nas costas
Carlos Eduardo Faria levou golpes de faca no pescoço e nas costas Crédito: Divulgação | Acervo familiar

Um homem identificado como Carlos Eduardo Faria, de 42 anos, foi encontrado morto, com marcas de facadas no pescoço e nas costas, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (12). Segundo a Polícia Militar (PM), o caso aconteceu no bairro Ayrton Senna, e a morte foi confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele trabalhava como açougueiro em um supermercado da região havia mais de 10 anos e deixa três filhos.

A PM informou que, conforme relatos de testemunhas, Carlos Eduardo e a namorada estavam em uma festa e se separaram na hora de ir embora. Pouco depois, ela ouviu gritos dizendo que alguém havia sido assassinado, e, ao se aproximar, viu que era o namorado. Pessoas que presenciaram o crime disseram que quatro homens cometeram o homicídio. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica.

A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação, mas ainda não se sabe a motivação do crime, e nenhum suspeito foi preso.

Foragido é preso transportando drogas da Bahia para o Espírito Santo

Publicado em 13/10/2025 às 09h47
Foragido é preso transportando drogas da Bahia para o Espírito Santo
Daniel Araújo Nunes foi preso transportando drogas da Bahia para o Espírito Santo Crédito: Divulgação | PMES

Um foragido da Justiça, identificado como Daniel Araújo Nunes, foi preso em Mucuri, no Sul da Bahia, transportando drogas para o Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele foi localizado no sábado (11) com ajuda de radares, em uma ação conjunta com a Polícia Civil. Contra o homem havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de entorpecentes.

A PM informou que Daniel atuava em Linhares, no Norte do Espírito Santo, e fazia viagens frequentes para a Bahia para buscar drogas. Com ele, foram apreendidos 2,2 kg de cocaína, 854 gramas de crack, uma balança de precisão e embalagens usadas para armazenamento do material. O homem e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, na Bahia, onde foi cumprido o mandado de prisão.

Poste tomba e coloca pedestres em risco na Darly Santos, em Vila Velha

Publicado em 13/10/2025 às 08h40
Poste tombado às margens da rodovia Darly Santos
Poste tombou após acidente na Rodovia Darly Santos, em Novo México, Vila Velha Crédito: Roberto Pratti

Um poste tombou após ser atingido por um carro em um acidente na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, na madrugada desta segunda-feira (13). Inclinado sobre a calçada, próximo à entrada do bairro Novo México, a estrutura ficou pendurada nos fios de energia — alguns de alta tensão —, representando risco a ciclistas e pedestres que passam pelo local. A via não precisou ser interditada para os veículos.

EDP informou que equipes técnicas atuam no local para realizar os reparos necessários, incluindo a substituição do poste danificado. “Por questão de segurança, os três clientes próximos ao local terão o fornecimento de energia interrompido até a finalização dos serviços”, disse a concessionária responsável pela distribuição de energia.

Corpo de homem é encontrado em represa de Nova Venécia

Publicado em 12/10/2025 às 17h52

O corpo de um homem, de 37 anos, foi encontrado em uma represa na localizade de São Luiz Gonzaga, na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Civil, ainda não é possível determinar a causa da morte, mas não foram observados sinais de violência no corpo encontrado.

O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, onde será submetido a exames de identificação e para apurar a causa da morte. Somente após a conclusão desses procedimentos será possível confirmar o motivo do óbito.

Homem é morto a tiros ao sair para comprar pão em Vila Velha

Publicado em 12/10/2025 às 17h45

Um homem de 33 anos foi morto a tiros ao sair de casa para comprar pão, na manhã deste domingo (12), em Vila Velha. O crime aconteceu por volta das 10 horas entre as ruas Castro Alves e José de Alencar, no bairro Boa Vista.

Joilson dos Santos era natural da Bahia e  havia saído de casa para ir à padaria quando foi atingido por disparos feitos por indivíduos que estavam em uma motocicleta. A vítima morreu na hora.

Polícia Militar foi acionada, realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

Motociclista fica ferido após bater em carro em Barra de São Francisco

Publicado em 12/10/2025 às 17h18
Acidente de trânsito ocorreu no centro da cidade, na manhã de sábado (11), e motorista do veículo fugiu do local da colisão

Um motociclista de 21 anos ficou ferido após colidir em um carro na madrugada de sábado (11), no centro de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que, após a colisão, o condutor do veículo atingido fugiu sem prestar socorro.

Imagens de videomonitoramento (veja acima) mostram o momento em que o motociclista, que transitava pela Rua Coronel Djalma Borges, avança sem parar no cruzamento e bate em um veículo modelo Corsa, que trafegava pela Avenida Prefeito Edson Henrique Pereira. No momento da colisão, o piloto é arremessado para a calçada, enquanto a moto vai parar no meio da pista.

O motociclista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a um hospital da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Os militares fizeram patrulhamento na região, mas não localizaram o carro suspeito.

Ainda segundo a polícia, o motociclista estava com a CNH vencida desde março deste ano.

Homem é preso por ameaçar namorada e agredir a amiga dela em Vila Velha

Publicado em 12/10/2025 às 13h52
Viatura da Polícia Militar; viatura; Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar; viatura; Polícia Militar Crédito: Wilson Rodrigues

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de ameaçar a namorada, de 37 anos, com uma faca e agredir a amiga dela, uma jovem de 25 anos, em Morada da Barra, Vila Velha. Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas relataram que os três estavam bebendo quando o casal começou a discutir devido a ciúmes do namorado. A briga continuou na casa onde os dois vivem e, em certo momento, ele pegou uma faca e passou a ameaçá-la de agressão física.

A jovem de 25 anos interveio e acabou sendo agredida pelo indivíduo. Ao chegar ao local, a PM encontrou as duas mulheres na rua e o homem bloqueando a porta da residência. A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, injúria qualificada e duas vezes por ameaça qualificada, ambos na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.

ES recebe novo alerta amarelo de chuvas intensas para todas as cidades

Publicado em 12/10/2025 às 13h28
Tempo chuvoso em Vitória
Tempo chuvoso em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O Espírito Santo recebeu um novo alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e começa a semana com perigo potencial de chuvas intensas para os 78 municípios. O aviso, emitido neste domingo (12), é válido até as 10h de segunda-feira (13).

O alerta prevê acúmulo de água de 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos de até 60 km/h. Conforme o Inmet, apesar da atenção necessária, é baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. 

Duas apostas do ES faturam R$ 86 milhões cada uma na +Milionária

Publicado em 12/10/2025 às 11h46

O Espírito Santo tem mais dois milionários. Duas apostas feitas na cidade de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do estado, acertaram as seis dezenas e dois trevos do concurso 293 da +Milionária e faturaram R$ 86.645.283,09 cada uma. O concurso foi realizado na noite de sábado (11). Os números sorteados foram:  4 - 21 - 29 - 33 - 39 - 42.

Os jogos foram feitos presencialmente na Lotérica do Colono, no Centro da cidade. Os dois apostadores fizeram um jogo simples, ou seja, não foi bolão. Eles jogaram seis dezenas (tinham que acertar seis) e jogaram também três trevos (tinham que acertar dois). Esta é a segunda vez na história que a +Milionária teve vencedores. A outra vez foi em julho de 2024, quando uma aposta de Manaus (AM) levou sozinha o prêmio de R$ 249.094.227,14.

Evento de aniversário termina com jovem assassinado em Montanha

Atualizado em 12/10/2025 às 16h32

Um jovem, identificado como Maurício Guilherme Costa Reis, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (12), na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu por volta das 3h, na Rodovia Edson Antônio Teixeira Rezende, no Córrego 18, onde ocorria uma festa de aniversário.

Segundo a Polícia Militar (PM), militares acionados para a ocorrência se depararam com a vítima caída na rua, em frente ao local do evento, ferida por três disparos na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi chamado, mas os socorristas confirmaram o óbito no local. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica.

A Polícia Militar informou que organizadores da comemoração de aniversário já haviam sido advertidos na noite anterior a não realizar a festa devido à falta de autorização e documentação exigidas para eventos de aglomeração, mas descumpriram as determinações. A situação, segundo a PM, será comunicada às autoridades competentes para as providências cabíveis. A Prefeitura de Montanha foi procurada para se manifestar.

Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha e que nenhum suspeito foi preso.

CORREÇÃO: A idade da vítima foi informada de forma errada na primeira versão deste texto. O texto foi modificado.

Jovem é assassinado a tiros durante festa em Pinheiros

Atualizado em 12/10/2025 às 10h50

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na noite de sábado (11), durante uma festa no bairro Vila Nova, em PinheirosNorte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), moradores ouviram cerca de cinco disparos de arma de fogo nas proximidades da Rua Carlos Castro. Carlos Henrique Pereira Santos foi socorrido e levado por populares ao Hospital de Pinheiros, mas não resistiu aos ferimentos. 

A PM informou que, durante o atendimento médico, foi localizada na cintura da vítima uma pistola com uma munição intacta. A corporação foi informada por familiares de Carlos Henrique que o jovem teria envolvimento com o tráfico de drogas. Testemunhas relataram aos militares que o autor dos disparos seria um homem alto, vestindo camisa branca e bermuda, que fugiu de carona em um carro branco. O corpo da vítima foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), e a arma foi encaminhada ao Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica

O caso é investigado pela Delegacia de Pinheiros e nenhum suspeito foi preso até o momento, conforme a Polícia Civil

Polícia prende homem com drogas e armas na zona rural de Cachoeiro

Publicado em 11/10/2025 às 18h09
Parte da droga estava em uma vegetação nas imediações da residência

Um homem de 34 anos foi preso no início da tarde deste sábado (11) com drogas, munições e armas na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, nas proximidades do bairro Safra, no Sul do Espírito Santo. Parte da droga estava escondida em um balde, em meio à vegetação, nas imediações da casa onde o suspeito residia.

De acordo com a Polícia Militar, a ação ocorreu após denúncias anônimas que apontavam intenso tráfico de drogas em uma residência de cor rosa, situada próxima ao Trevo da Safra. Durante o cerco, um homem tentou fugir levando uma sacola, mas foi interceptado pelos militares. Na sacola, havia meio tablete de maconha.

Durante as buscas na residência e nas imediações, foram encontrados um revólver calibre .32 com seis munições, uma espingarda calibre .22, munições, balanças de precisão, materiais para embalo de drogas, anotações do tráfico e grande quantidade de entorpecentes — totalizando 4,45 quilos de maconha, 685 gramas de pasta base de cocaína e 385 gramas de cocaína. A Polícia Civil foi demandada para saber qual foi o procedimento tomado em relação a ação, mas ainda não deu retorno.

Carreta tomba na BR 262 e espalha carga de tomate pela rodovia

Publicado em 11/10/2025 às 15h20
Ninguém se feriu no acidente

Uma carga de tomates ficou espalhada às margens da estrada após uma carreta tombar na manhã deste sábado (11) na BR-262, na altura de Muniz Freire, região do Caparaó capixaba. Ninguém se feriu.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o chamado foi registrado por volta das 9h18. As causas do acidente não foram divulgadas e a PRF informou que o trânsito não precisou ser interrompido. O veículo transportava tomates, que ficaram espalhados no acostamento e em parte da pista.