Avô usa neta de 14 anos para o tráfico de drogas em Conceição da Barra
Um idoso foi preso suspeito de utilizar a neta de 14 anos para o tráfico de drogas em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (30). A Polícia Militar recebeu a denúncia sobre o crime e abordou a jovem. Ela argumentou que era obrigada a traficar para poder permanecer na residência do avô, que tem 73 anos. Os policiais apreenderam com a jovem R$ 80 em dinheiro e uma porção de pedras de crack.
Durante buscas no imóvel do avô da adolescente também foram apreendidas uma submetralhadora calibre 380 e 11 munições intactas, além de mais porções de crack e de maconha. O suspeito foi localizado nas proximidades da residência, com R$ 1.414 em dinheiro e mais pedras de crack. Segundo a PM, ele ameaçou de morte um policial durante a condução à delegacia.
O idoso foi autuado em flagrante por corrupção de menores e tráfico de drogas majorado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). O nome dele não foi informado na reportagem para preservar a identidade da neta, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. A menina assinou um boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foi reintegrada à família.