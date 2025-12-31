Avô usa neta de 14 anos para o tráfico de drogas em Conceição da Barra

Arma, dinheiro e drogas: material apreendido com suspeito Crédito: Polícia Militar

Um idoso foi preso suspeito de utilizar a neta de 14 anos para o tráfico de drogas em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (30). A Polícia Militar recebeu a denúncia sobre o crime e abordou a jovem. Ela argumentou que era obrigada a traficar para poder permanecer na residência do avô, que tem 73 anos. Os policiais apreenderam com a jovem R$ 80 em dinheiro e uma porção de pedras de crack.

Durante buscas no imóvel do avô da adolescente também foram apreendidas uma submetralhadora calibre 380 e 11 munições intactas, além de mais porções de crack e de maconha. O suspeito foi localizado nas proximidades da residência, com R$ 1.414 em dinheiro e mais pedras de crack. Segundo a PM, ele ameaçou de morte um policial durante a condução à delegacia.