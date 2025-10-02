Avô é preso suspeito de estuprar neta de oito anos em São Mateus

Um homem de 61 anos foi preso suspeito de estuprar a neta de 8 anos em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O mandado de prisão, expedido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, foi cumprido na terça-feira (30). O nome do indivíduo e o bairro onde aconteceu o caso não estão sendo divulgados para não expor a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).