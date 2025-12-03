A Gazeta - Agora

Avô é preso suspeito de estuprar a neta de 2 anos em Mimoso do Sul

Publicado em 03/12/2025 às 13h03

Um avô foi preso suspeito de estuprar a neta de 2 anos em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na terça-feira (2). A idade do homem não foi divulgada. Segundo a Polícia Militar, a denúncia foi feita pela mãe da criança e o suspeito é pai do ex-companheiro dela.

A mulher relatou que o avô da criança estava embriagado e passou a mão nas partes íntimas da menina — momento em que a polícia foi acionada. O suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao presídio. 

