Aviões voltam a usar pista antiga do Aeroporto de Vitória

Não é comum ter aeronave sobrevoando a Curva do Saldanha, em Vitória, mas um avião passou por ali na terça-feira (28). Quem viu, pode ter estranhado, mas a Zurich Airport Brasil explicou que a pista nova do Aeroporto de Vitória está passando por manutenção programada. Com isso, aeronaves estão utilizando a pista antiga.

"O serviço de manutenção faz parte de um processo de rotina para garantir a segurança e a operacionalidade das operações aéreas. A primeira etapa segue até o dia 2 de novembro, e a segunda deve começar em 4 de novembro, com previsão de término até o fim do mês", explicou a empresa que administra o Aeroporto de Vitória.