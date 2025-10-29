A Gazeta - Agora

Aviões voltam a usar pista antiga do Aeroporto de Vitória

Publicado em 29/10/2025 às 12h45
Quem passou pela Curva do Saldanha, em Vitória, na terça-feira (28), pode ter estranhado: um avião cortando o céu por um caminho pouco comum. O vídeo do sobrevoo chamou atenção nas redes sociais — afinal, não é todo dia que se vê aeronaves passando por ali.

Não é comum ter aeronave sobrevoando a Curva do Saldanha, em Vitória, mas um avião passou por ali na terça-feira (28). Quem viu, pode ter estranhado, mas a Zurich Airport Brasil explicou que a pista nova do Aeroporto de Vitória está passando por manutenção programada. Com isso, aeronaves estão utilizando a pista antiga.

"O serviço de manutenção faz parte de um processo de rotina para garantir a segurança e a operacionalidade das operações aéreas. A primeira etapa segue até o dia 2 de novembro, e a segunda deve começar em 4 de novembro, com previsão de término até o fim do mês", explicou a empresa que administra o Aeroporto de Vitória. 

A Zurich também ressaltou que a manutenção não prejudica a operação de voos justamente por haver duas pistas no Aeroporto de Vitória.

Entenda como funciona e o que influencia na escolha da rota e da pista
