Aves ameaçadas de extinção mantidas em cativeiro são apreendidas em Cachoeiro

Uma fiscalização apreendeu 25 aves silvestres mantidas ilegalmente em cativeiro em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na segunda-feira (19). Segundo a Polícia Militar Ambiental, 14 dos pássaros são de espécies ameaçadas de extinção, o que configura crime ambiental com pena de multa e detenção de até um ano. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi registrado.