Aves ameaçadas de extinção mantidas em cativeiro são apreendidas em Cachoeiro
Publicado em 20/01/2026 às 19h14
Uma fiscalização apreendeu 25 aves silvestres mantidas ilegalmente em cativeiro em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na segunda-feira (19). Segundo a Polícia Militar Ambiental, 14 dos pássaros são de espécies ameaçadas de extinção, o que configura crime ambiental com pena de multa e detenção de até um ano. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi registrado.
Ao todo, foram resgatados um sabiá-laranjeira, um azulão, dois coleiros, dois tico-ticos, dois tizius, três catataus, três cigarras-verdadeiras, quatro galinhos-da-serra e sete trinca-ferros.