Avenida é interditada após ser atingida por deslizamento em Colatina

Deslizmento interdita avenida em Colatina Crédito: Divulgação | Prefeitura de Colatina

A Avenida Presidente Kennedy, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foi totalmente interditada na manhã desta terça-feira (6) após ser atingida por um deslizamento de terra de um barranco. Segundo a Defesa Civil Municipal, o fato ocorreu por volta das 22h de segunda-feira (5), devido ao alto volume de chuva registrado na cidade.

O secretário municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública de Colatina, Carlos Balbino, informou que o trabalho de limpeza da via começou por volta das 8h desta terça-feira, mas, após avaliação da Defesa Civil, foi constatado risco de novos deslizamentos, o que exigiu uma intervenção maior no local.