Avenida Dante Michelini será fechada para pré-carnaval de Vitória

O trânsito na Avenida Dante Michelini, entre Jardim da Penha e Mata da Praia, em Vitória, será fechado na tarde do próximo domingo (1°), para receber uma atração de pré-carnaval. No dia, a Rua de Lazer funcionará em um horário estendido: de 7 às 20 horas — entre o quiosque 1, em Jardim da Penha, e o quiosque 7, na Mata da Praia.

Aos domingos, a pista sentido Centro conta com duas faixas em direção ao Centro e uma para Jardim Camburi. Mas, no dia do pré-carnaval, a faixa que segue em direção à Jardim Camburi será interditada para o fluxo de veículos, a partir de 13h, começando na altura do Píer de Iemanjá, com desvio para Jardim da Penha. Já as outras duas faixas em direção ao Centro serão mantidas e as saídas da Mata da Praia e de Jardim da Penha estarão liberadas apenas para o sentido Centro.