Ataque a tiros mata jovem de 24 anos em São Mateus, no ES

Um ataque a tiros matou um jovem de 24 anos e feriu outro no bairro Vitória, em São Mateus, Região Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (14). Um cachorro também foi baleado.

Testemunhas informaram à Polícia Militar que os suspeitos estavam encapuzados em um veículo quando atiraram contra os alvos. Uma das vítimas correu para o quintal de uma casa e foi baleada mais vezes, morrendo ali mesmo. O cão da residência também foi ferido. A outra vítima foi baleada na perna e levada para um hospital.