Assalto frustrado a farmácia em Aracruz tem refém, perseguição e prisão

Tentativa de assalto vira perseguição com refém em Aracruz Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 26 anos, identificado como Fábio da Hora de Deus, foi preso após tentar assaltar uma farmácia em Jacupemba, distrito de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, depois fazer um motorista refém e fugir da cidade. O caso aconteceu na tarde de sábado (29). Segundo a Polícia Militar (PM), quando o suspeito anunciou o roubo no estabelecimento, um cliente reagiu e ele fugiu a pé do local. Na rua, o indivíduo abordou um carro, rendeu o condutor e seguiu com ele como refém em direção a João Neiva, na mesma região.

A PM informou que, durante a fuga, Fábio furou diversos bloqueios policiais, jogando o carro contra viaturas e apontando uma pistola para os militares em duas ocasiões, enquanto tentava furar cercos montados em Ibiraçu e Aracruz. A fuga terminou em uma estrada de chão que liga as aldeias de Pau Brasil ao litoral, com saída para Barra do Sahy. A vítima conseguiu descer do veículo e o suspeito tentou fugir a pé, ainda armado.