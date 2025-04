Assalto a servidora em Vitória acaba com adolescentes apreendidos

Dois adolescentes foram apreendidos na Praia do Suá, em Vitória, após uma servidora pública de 57 anos ser assaltada sob ameaça de faca na noite de segunda-feira (21). A dupla — um menino de 13 e o outro de 14 anos — foi localizada pela Guarda Municipal perto do Pronto Atendimento do bairro. Na mochila de um deles havia duas facas. O outro jovem disse que estava com o celular da vítima, mas que dispensou o aparelho quando viu a viatura. O telefone foi encontrado após buscas na região.>