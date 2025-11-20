Assaltantes invadem distribuidora em São Mateus e roubam R$ 1,2 mil; vídeo

Três homens armados invadiram uma distribuidora de bebidas no bairro Boa Vista, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (19), e roubaram R$ 1.200 do caixa e um celular. Os assaltantes chegaram ao estabelecimento perto do horário de fechamento.

Um funcionário da distribuidora, de 29 anos, contou à Polícia Militar que os três indivíduos chegaram ao local por volta das 22h20, anunciaram o assalto e pegaram o dinheiro e o celular. O trio fugiu a pé e não foi localizado. A Polícia Civil informou que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia (181).