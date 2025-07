Violência

Assaltante tenta roubar loja e acaba baleado pelo dono em Cariacica

Armado com um revólver, um homem entrou em um estabelecimento comercial do bairro Vila Prudêncio, em Cariacica, e anunciou o assalto, na manhã desta quinta-feira (10). O que ele não esperava era que o dono do local, que também tinha uma arma, iria reagir. O suspeito acabou baleado na perna e precisou ser socorrido.