Assaltante invade joalheria em Vila Velha e exige peças de ouro; vídeo
Um homem invadiu e assaltou uma joalheria na Glória, em Vila Velha, no final da tarde de sexta-feira (19). A ação foi flagrada por uma câmera de segurança, que mostra o criminoso, de boné, ordenando que a vendedora colocasse apenas peças de ouro em uma sacola que ele carregava. A todo momento, o assaltante ressalta que não quer produtos de prata (veja acima).
Para a Polícia Civil, a vítima relatou que havia duas clientes dentro da loja quando o suspeito chegou. Ele levantou a camisa, mostrando um objeto que simulava ser uma arma, e em seguida exigiu todas as joias. A ação foi rápida. No momento do registro da ocorrência, o estabelecimento ainda não havia contabilizado o tamanho do prejuízo. O caso seguirá sob investigação.