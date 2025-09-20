Assaltante invade joalheria em Vila Velha e exige peças de ouro; vídeo

Um homem invadiu e assaltou uma joalheria na Glória, em Vila Velha, no final da tarde de sexta-feira (19). A ação foi flagrada por uma câmera de segurança, que mostra o criminoso, de boné, ordenando que a vendedora colocasse apenas peças de ouro em uma sacola que ele carregava. A todo momento, o assaltante ressalta que não quer produtos de prata (veja acima).