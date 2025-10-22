Assaltante agride funcionária grávida, rouba farmácia em Colatina e é detido

Um homem foi preso, na noite de terça-feira (21), suspeito assaltar uma farmácia no Centro de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas relataram que ele usou uma faca para ameaçar as funcionárias e agredir uma delas, que está grávida, e fugiu levando cerca de R$ 1.030 em dinheiro.

De acordo com a PM, o suspeito se aproximou do caixa com a faca em mãos, exigindo dinheiro. Uma das atendentes informou que não tinha acesso ao caixa, o que deixou o assaltante mais agressivo. Uma segunda funcionária, que está gestante, percebeu a situação e tentou intervir. O homem foi em direção a ela com a faca em punho e a empurrou contra as gavetas dos caixas, conseguindo abrir duas e cometer o roubo. Ele fugiu levando duas bolsas com os R$ 1.030.