Asfalto cede e cratera "engole" trecho de rua em Afonso Cláudio

Após fortes chuvas, uma cratera se abriu em uma rua do bairro Bela Vista, em Afonso Cláudio , na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (27). Segundo a Defesa Civil Municipal, o grande volume sobrecarregou o sistema de drenagem, fazendo o asfalto ceder.

A área foi sinalizada e uma máquina foi enviada ao local para os trabalhos iniciais. Após as chuvas, será necessário abrir a rua para realizar os reparos e a troca das manilhas do sistema de drenagem.