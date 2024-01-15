Árvore é usada como churrasqueira por frequentadores de praia de Aracruz

No registro é possível observar carnes assando na grelha, que está apoiada sobre pedras e um pedaço de madeira na árvore. Também há cinzas e pedaços de carvão e espalhados pela areia, indicando que o local já foi utilizado anteriormente, além de latas e um saco de lixo. Tudo isso na área de restinga, vegetação importante para o equilíbrio ambiental e proteção das praias.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Aracruz, por meio da Secretaria de Meio Ambiente da cidade, informou, em nota, que tem feito um trabalho de conscientização, além da proteção da restinga, delimitando as áreas que podem ser utilizadas e as que devem ser preservadas. De acordo com a administração municipal, até o momento, nenhuma denúncia foi formalizada e a administração pede a colaboração da população para denunciar qualquer abuso de uso da vegetação, acionando a equipe de fiscalização pelo telefone (27) 99771-4462.