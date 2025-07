Árvore cai sobre carro dentro da Unidade Tubarão da Vale durante ventania

Uma árvore caiu sobre um carro estacionado dentro da Unidade Tubarão, em Vitória, durante a forte ventania registrada na tarde desta sexta-feira (4). O veículo estava vazio no momento do incidente e ninguém se feriu. Em nota, a Vale informou que reforçou as medidas de segurança já adotadas em todas as operações, após os impactos causados. >