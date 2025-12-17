Árvore cai e interdita rodovia em Cachoeiro de Itapemirim

Uma árvore caiu na rodovia ES 489, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Atílio Vivácqua, na localidade de Córrego dos Monos, na manhã desta quarta‑feira (17). O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER‑ES) informou que uma equipe foi acionada para tomar as providências necessárias. Às 10h50, o órgão informou que a equipe iria liberar o trecho em instantes.