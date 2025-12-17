Árvore cai e interdita rodovia em Cachoeiro de Itapemirim
Publicado em 17/12/2025 às 11h04
Uma árvore caiu na rodovia ES 489, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Atílio Vivácqua, na localidade de Córrego dos Monos, na manhã desta quarta‑feira (17). O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER‑ES) informou que uma equipe foi acionada para tomar as providências necessárias. Às 10h50, o órgão informou que a equipe iria liberar o trecho em instantes.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro, João Daroz, o órgão também recebeu o chamado e acionou a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana para realizar a retirada da árvore e liberar a via. Não há informações sobre feridos.