Armeiro é preso e "oficina de armas" do tráfico é desarticulada em Jaguaré

Na oficina, a polícia encontrou equipamentos utilizados para a produção e manutenção de armas caseriras em Jaguaré Crédito: Polícia Civil

Um local utilizado como "oficina do tráfico" foi desarticulado pela Polícia Civil no bairro Seac em Jaguaré, na região Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (29) em mais uma fase da Operação Sentinela.

Após denúncias, os policiais foram ao local e encontraram um homem com uma arma de fogo, além de maquinários e materiais destinados à manutenção e à fabricação artesanal de armamentos. Os equipamentos e o suspeito foram apreendidos e encaminhados à delegacia.