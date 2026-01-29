Armeiro é preso e "oficina de armas" do tráfico é desarticulada em Jaguaré
Um local utilizado como "oficina do tráfico" foi desarticulado pela Polícia Civil no bairro Seac em Jaguaré, na região Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (29) em mais uma fase da Operação Sentinela.
Após denúncias, os policiais foram ao local e encontraram um homem com uma arma de fogo, além de maquinários e materiais destinados à manutenção e à fabricação artesanal de armamentos. Os equipamentos e o suspeito foram apreendidos e encaminhados à delegacia.
Segundo a Polícia Civil, o homem alegou que a arma pertencia ao sócio, mas as investigações indicam que ele atuava como armeiro de uma organização criminosa, utilizando conhecimento técnico e estrutura própria para a atividade ilegal. O nome do preso não foi divulgado. A imagem do suspeito foi repassada à imprensa pela Polícia Civil, já com o rosto distorcido.