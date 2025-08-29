Aquaviário tem horários extras por conta da Maratona de Vitória

A linha 402 do Aquaviário (Praça do Papa x Prainha) contará com 17 viagens extras neste final de semana, saindo da Estação Prainha, em Vila Velha, devido à Maratona de Vitória, que deve reunir mais de sete mil participantes, acontecendo na Capital capixaba. Serão oito viagens a mais no sábado (30) e nove no domingo (31), para atender os atletas que vão participar da competição.