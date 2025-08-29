Aquaviário tem horários extras por conta da Maratona de Vitória
A linha 402 do Aquaviário (Praça do Papa x Prainha) contará com 17 viagens extras neste final de semana, saindo da Estação Prainha, em Vila Velha, devido à Maratona de Vitória, que deve reunir mais de sete mil participantes, acontecendo na Capital capixaba. Serão oito viagens a mais no sábado (30) e nove no domingo (31), para atender os atletas que vão participar da competição.
Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), as barcas vão começar a operar no sábado das 5h até às 7h30, e no domingo das 4h30 às 7h30. Após este período, os horários das viagens seguem normalmente, conforme o que já é habitual no final de semana.
CONFIRA OS HORÁRIOS EXTRAS:
Sábado, saindo da Prainha: 05h - 5h20 - 5h40 - 06h - 06h20 - 06h50 - 07h10 - 07h30.
Domingo, saindo da Prainha: 04h30 - 04h50 - 05h10 - 05h30 - 05h50 - 06h10 - 06h30 - 07h - 07h30.