App do Banestes apresenta instabilidade nesta sexta-feira (12)

O aplicativo do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) apresenta instabilidade nesta sexta-feira (12). No site Dowdetector, plataforma online que monitora o status de sites e serviços digitais em tempo real, há um aumento de registro de problemas potenciais relacionados ao app desde às 14h. A maioria dos usuários reclama da dificuldade em fazer transações via Pix (64%), seguida de problemas para realizar 'login' no internet banking (28%).