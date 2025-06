Aposta no ES quase ganha prêmio milionário da Mega-Sena

Uma aposta feita no Espírito Santo quase levou o prêmio milionário da Mega-Sena na noite de quinta-feira (5). O bilhete registrado em Iconha, Sul capixaba, deveria acertar as seis dezenas sorteadas para faturar o valor máximo, mas emplacou cinco. Leva para casa R$ 37 mil, mas os milhões ficam para o próximo concurso — que está com estimativa de prêmio de R$ 51 milhões.>