Aposta feita em Marataízes acerta a quina da Mega-Sena e ganha R$ 85 mil

Publicado em 29/10/2025 às 07h02
Caso seja você o felizardo de ganhar na loteria, como proceder para retirar o prêmio? Qual é o caminho a ser percorrido após acertar na loteria? Assista o vídeo.

Uma aposta feita em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, acertou a quina-da Mega-Sena e vai receber R$ 85.025. Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio principal pode chegar a R$ 7 milhões no próximo sorteio, na quinta-feira(30).

Os números sorteados foram: 01 - 18 - 22 - 42 - 48 - 50.

Outras 11 apostas também acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 85.025,66. Outras 1.231 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 1.366,22.

O valor da aposta simples na Mega-Sena foi reajustado para R$ 6. O jogo pode ser feito até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

Prédio desaba em Cobi de Baixo, Vila Velha; veja antes e depois

Publicado em 29/10/2025 às 07h25
Antes e depois de prédio que desabou em Vila Velha
Prédio desaba no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

Um prédio desabou na Avenida Brasil, no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha, por volta das 3h30 da madrugada desta quarta-feira (29). A construção e outros imóveis próximos já haviam sido evacuados por orientação da Defesa Civil Municipal devido ao risco de desabamento. Não há registro de feridos até o momento.

Moradores da região relataram que o barulho da queda acordou parte do bairro. “Nos assustamos, mas já esperávamos que desabaria. A Defesa Civil já veio aqui mais de três vezes. Quando teve o estrondo, viemos olhar e tinha poeira para todo lado”, contou Francisco, morador da região. Alguns moradores da rua onde ocorreu o desabamento saíram de suas casas com medo de deslizamentos na área.

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estão no local. 

*Com informações da repórter Alice Souza, da TV Gazeta

Cachoeiro abre inscrições para castração gratuita de cães e gatos

Publicado em 28/10/2025 às 18h52

Começou nesta terça-feira (28) as inscrições para uma campanha gratuita de castração de cães e gatos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ação é promovida pela prefeitura para promover o controle populacional de animais. 

Os tutores interessados devem ir pessoalmente ao Setor de Bem-Estar Animal, localizado na Rua Monte Castelo, nº 60, bairro Independência, até o dia 7 de novembro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h. 

Para realizar o cadastro, é necessário apresentar RG ou CNH, comprovante de residência, cartão de vacina do animal e número do CadÚnico. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (28) 99948-8914.

Ex-vereador de Aracruz é encontrado morto em lagoa de Linhares

Publicado em 28/10/2025 às 16h01
Ex-vereador de Aracruz é encontrado morto em lagoa de Linhares
Ex-vereador de Aracruz é encontrado morto em lagoa de Linhares Crédito: Montagem | PCIES | Arquivo da família

O ex-vereador de Aracruz Gilberto Luiz Pinheiro foi encontrado morto na Lagoa das Palminhas, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na manhã de segunda-feira (27). Familiares informaram ao Corpo de Bombeiros que o homem teria saído de casa durante a madrugada e que encontraram roupas dele penduradas em um arame próximo à lagoa, sugerindo que pudesse estar na água. Os militares iniciaram as buscas e Gilberto foi localizado. 

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal de Linhares. Segundo a Câmara Municipal de Aracruz, o ex-vereador exerceu três mandatos, o último encerrado em 2000.

'Pare e Siga' na BR 262 para obra em ponte entre Viana e Domingos Martins

Publicado em 28/10/2025 às 15h14

Um trecho da BR 262 está operando no sistema "Pare e Siga" para a realização de obras de manutenção na ponte que liga os municípios de Viana e Domingos Martins. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio parcial deve permanecer até 19 de dezembro, data prevista para conclusão dos serviços na estrutura. 

"A PRF alerta para o risco de colisões traseiras, principalmente próximo às curvas existentes na rodovia. Mantenha distância segura, reduza a velocidade e fique atento a filas formadas repentinamente na pista", finalizou a corporação.

Trânsito lento na Terceira Ponte para quem segue para Vila Velha

Atualizado em 28/10/2025 às 14h37
Trânsito complicado na Terceira Ponte, sentido Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (28)
Trânsito lento na Terceira Ponte, sentido Vila Velha, na tarde desta quarta Crédito: Ceturb-ES

Trânsito complicado para o motorista que segue pela Terceira Ponte para Vila Velha na tarde desta quarta-feira (28). Usuários da plataforma Waze — que monitora o tráfego em tempo real — indicaram que teria ocorrido um acidente na estrutura, mas o Corpo de Bombeiros esclareceu que fez uma operação de resgate. Por volta das 14h30, o trânsito estava totalmente liberado. A reportagem também procurou a Ceturb-ES, que administra a Terceira Ponte, mas não houve retorno. 

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA | Grupos apoiam pessoas com qualquer desconforto emocional. Procure ajuda profissional ou voluntária: disque 188. O atendimento é gratuito e funciona 24 horas por dia.
Criminoso arromba sorveteria na Serra e faz a limpa; veja vídeo

Publicado em 28/10/2025 às 13h48
Criminoso se mostra indeciso entre furtar sorvetes ou eletrodomésticos.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem invadiu uma sorveteria no bairro Jardim Atlântico, na Grande Jacaraípe, na Serra, e furtou diversos potes de sorvete. O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (28). O vídeo (veja acima) mostra que o suspeito utilizou uma ferramenta conhecida como pé de cabra para arrombar a porta do estabelecimento e colocou os produtos em uma lata de lixo. Um micro-ondas também foi levado. 

A Polícia Militar informou que foi acionada ainda durante a manhã, quando o proprietário da sorveteria percebeu que o alarme havia sido acionado e identificou o furto pelas câmeras. Quando os militares chegaram ao local, o homem já havia fugido. Equipes realizaram buscas, mas não localizaram o suspeito.

*Esta matéria é uma produção dos alunos do 28º Curso de Residência em Jornalismo, sob orientação de Rodrigo Lira e edição de Wanessa Scardua.

Servidores terão reajuste de 25% no tíquete-alimentação em Vitória

Publicado em 28/10/2025 às 13h30

O prefeito de VitóriaLorenzo Pazolini (Republicanos), anunciou nesta terça-feira (28), Dia do Servidor Público, que vai enviar à Câmara Municipal um projeto de lei para reajustar em 25% o tíquete-alimentação dos servidores municipais. De acordo com chefe do Executivo da Capital, o custo será de R$ 22,5 milhões por ano.

A expectativa é que aqueles profissionais com jornada de 44 horas semanais recebam tíquete no valor de R$ 1.000. Quem trabalha 40 horas receberá R$ 825 e aqueles com jornada igual ou inferior a 35 horas ganharão R$ 660.

“Hoje é dia de celebrar quem faz a nossa cidade acontecer! Com dedicação, compromisso e muito amor pelo que fazem, nossos servidores públicos constroem diariamente uma Vitória mais humana, eficiente e acolhedora”, afirmou o prefeito nas redes sociais.

Jovem morre em acidente entre moto e caminhão em São Mateus

Atualizado em 28/10/2025 às 12h25
Motociclista morre após bater na traseira de caminhão em São Mateus
Motociclista morre após bater na traseira de caminhão em São Mateus Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um jovem de 19 anos, identificado como Adson Rick Leal Lopes, morreu após perder o controle da direção da moto e bater na traseira de um caminhão, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (27). Segundo a Polícia Militar (PM), o veículo de carga estava parado quando foi atingido.

O repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, apurou que Adson fazia curso de técnico em mecânica e trabalhava em uma empresa de ônibus da cidade. O corpo do jovem foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.

Jovem é morto a tiros em Viana e suspeitos deixam celular para trás

Publicado em 28/10/2025 às 12h06

Um jovem de 24 anos, identificado como Gerry Alves Costa, foi assassinado a tiros próximo à igreja Assembleia de Deus, na Rua São Cristóvão, no bairro Nova Betânia, em Viana. O crime aconteceu na noite de domingo (26). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que, após efetuarem os disparos, suspeitos fugiram em um carro. Na fuga, eles deixaram um celular cair no chão. O aparelho foi apreendido.

O corpo de Gerry foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Mulher de 76 anos é encontrada morta na cozinha de casa em Nova Venécia

Publicado em 28/10/2025 às 11h42

Uma mulher de 76 anos foi encontrada morta na cozinha de casa, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na última segunda-feira (27). Segundo a Polícia Militar (PM), não havia sinais de arrombamento na residência e o corpo estava em estado inicial de decomposição, sem sinais de violência. Ela não teve o nome divulgado.

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML)da região, para passar pelo processo de necropsia. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver na Delegacia de Nova Venécia. A Polícia Civil informou que aguarda o laudo pericial, que deve ser emitido em até 10 dias, podendo o prazo ser prorrogado para permitir análises detalhadas. Quando são necessários exames laboratoriais, como DNA (até 30 dias), toxicológicos ou histopatológicos (60 a 90 dias), o processo pode levar mais tempo.

Lixo espacial de foguete chinês é visto por moradores do ES; veja vídeo

Publicado em 28/10/2025 às 10h49
Objeto luminoso cruzou o céu de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (27). Segundo especialistas, o fenômeno acontece quando estágios de foguetes se fragmentam e queimam na atmosfera, produzindo rastros semelhantes a meteoros ou 'bolas de fogo'.

Um objeto luminoso foi visto no céu por moradores de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, e de outros Estados brasileiros, na noite de segunda-feira (27). A 'bola brilhante" registrada em vídeo (veja acima) e que despertou a curiosidade de quem a viu se trata de um lixo espacial do corpo de um foguete chinês – o CZ-7A R/B, segundo Luciana Fontes, associada do Projeto Exoss – Rede de Monitoramento de Meteoros.

Luciana explicou que o objeto, identificado pelos códigos NORAD 60180 e 2024-122B, foi lançado da China em 29 de junho de 2024. Antes de entrar na atmosfera, ele orbitava a Terra passando entre 105 km e 950 km de altura, completando uma volta a cada 95 minutos, com inclinação de 15,5°. Além do Espírito Santo, o fenômeno foi visto de regiões de Minas Gerais, da Bahia e de Brasília.

Marcelo De Cicco, coordenador do projeto brasileiro de estudos de meteoros Exoss, explicou que como o foguete estava passando muito baixo na atmosfera, o atrito com o ar fez sua velocidade diminuir rapidamente, fazendo com que ele saísse da órbita e entrasse na atmosfera sobre o Brasil de forma descontrolada. Segundo ele, fenômenos como esse ocorrem quando estágios de foguetes se fragmentam e queimam na atmosfera, produzindo rastros luminosos semelhantes a meteoros ou “bolas de fogo”. Não há registros de fragmentos atingindo o solo.

Cadelas são resgatadas em montanha a 60 metros de altura em Venda Nova

Publicado em 28/10/2025 às 09h35
Animais ficaram presos em um "paredão de pedra" de aproximadamente 60 metros de altura

Duas cadelas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros em um paredão de pedra, em uma área de mata na localidade de Tapera, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã de segunda-feira (27). A corporação foi acionada pelos tutores dos animais, que contaram que Mag e Zury se afastaram durante uma trilha e subiram a formação rochosa, onde ficaram presas durante a noite. Segundo os militares, elas estavam em um ponto localizado a cerca de 60 metros de altura.

Cachorras são resgatadas em
Cachorras foram resgatadas em paredão de pedra em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/Bombeiros

Com o auxílio de um drone, os bombeiros localizaram as cadelas e abriram uma trilha em meio à vegetação até alcançar o paredão. Mag e Zury foram resgatadas em segurança e passam bem. A corporação reforça que situações de risco envolvendo animais em locais de difícil acesso devem ser comunicadas imediatamente por meio do 193 e alerta para que não sejam feitas tentativas de resgate sem o apoio técnico adequado.

Animais estavam presos há cerca de 60m de altura
Cachorrinhas estavam presas a cerca de 60 metros de altura Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
Carreta com fertilizante tomba na Curva do Saldanha e complica trânsito em Vitória

Atualizado em 28/10/2025 às 15h04
Uma carreta carregada de ureia tombou perto da sede da guarda na madrugada de terça-feira (28)

Uma carreta carregada com ureia – um tipo de fertilizante – tombou na Avenida Vitória, na altura da Curva do Saldanha, próximo à sede da Guarda Municipal, na madrugada desta terça-feira (28). O acidente interditou totalmente a via no sentido Jucutuquara, complicando o trânsito – que ficou congestionado no Centro e chegou à Segunda Ponte. Como alternativa, os motoristas foram  orientados a passar pela Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar).

Por volta de 13h30, a Guarda Municipal de Vitória informou que a carreta foi retirada do local do acidente e que uma equipe da EDP fazia reparos no poste atingido. Às 14h50, a avenida foi totalmente liberada para os veículos.  "Os semáforos em frente ao Colégio Estadual continuam apagados. Até a energia ser restabelecida, o fluxo será controlado manualmente por guardas", informou a GMC.

Galeria de fotos: carreta carregada de ureia tomba na Curva do Saldanha em Vitória

A reportagem da TV Gazeta apurou que o motorista, que estava sozinho no veículo, perdeu o controle da direção, momento em que a carreta tombou e atingiu  poste de energia e um muro. O fertilizante se espalhou na pista. A transportadora responsável pela carga informou que vai realizar a retirada do material e remover o veículo do local. O condutor foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.

Carreta que transportava ureia tombou na Curva do Saldanha, em Vitória
Carreta que transportava ureia tombou na Curva do Saldanha, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A Guarda de Vitória informou que, por conta do acidente, houve queda de energia na região durante a madrugada, mas o serviço já foi restabelecido. 

Carreta transportando ureia tombou na Curva do Saldanha, em Vitória
Carreta transportando ureia tombou na Curva do Saldanha, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
É falso que morte em Guarapari tenha relação com infecção do Santa Rita

Publicado em 27/10/2025 às 20h40
Hospital Santa Rita
Hospital Santa Rita: agente que causou as infecções ainda não foi identificado                     Crédito: Ricardo Medeiros

É falsa a alegação de que a morte de uma mulher em Guarapari nesta segunda-feira (27) tenha relação com os casos de infecção do Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória.

Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a prefeitura do município usou as redes sociais para desmentir o boato de que o óbito de uma paciente em tratamento oncológico paliativo teria sido causado pelo agente infeccioso ainda não identificado na Capital.

“A paciente evoluiu a óbito em decorrência do agravamento de seu quadro clínico, sem indícios de infecção relacionada. A Secretaria esclarece ainda que não há, até o momento, nenhum caso de infecção relacionada a este caso no município de Guarapari. Conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde, a situação está restrita ao Hospital Santa Rita e não há riscos para a população”, publicou a administração municipal.

As informações verídicas e oficiais sobre os casos de infecção no Santa Rita, referência no tratamento de câncer no Espírito Santo, são divulgadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e dão conta de 34 notificações em investigação e 14 pessoas internadas. Nenhuma morte causada especificamente pelo surto no hospital foi registrada até a noite desta segunda-feira (27) em nenhuma localidade.

Outros conteúdos de desinformação foram divulgados ao longo do dia e o próprio hospital fez um alerta sobre o risco de passá-los adiante, comprometendo o atendimento de saúde das pessoas que precisam buscar o Santa Rita para o tratamento oncológico

Soldador que estava desaparecido em Marataízes é encontrado em Cachoeiro

Publicado em 27/10/2025 às 19h00
Enilson da Silva Almeida, de 58 anos, está desaparecido em Marataízes
Enilson da Silva Almeida estava desaparecido Crédito: Arquivo pessoal

Foi encontrado na tarde desta segunda-feira (27) o soldador Enilson da Silva Almeida, de 58 anos, que desapareceu em Marataízes, no Sul do Espírito Santo no dia 21. Segundo familiares, ele está internado em um hospital em Cachoeiro de Itapemirim desde a madrugada de quarta (22), quando foi atropelado por uma bicicleta em Itaoca. Mais detalhes sobre o estado de saúde dele não foram divulgados. 

Câmera flagra acidente entre moto e carro em São Gabriel da Palha

Publicado em 27/10/2025 às 16h54
O motociclista descia uma rua quando entrou repentinamente na via e acabou colidindo com um carro conduzido por uma mulher.

Uma câmera de segurança flagrou um acidente entre moto e carro em São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (27). A motorista do carro informou à Polícia Militar que o motociclista descia uma rua e entrou de forma repentina na pista em que ela trafegava, na Avenida Bartimeu Gomes de Aguiar, bairro Santa Helena. 

O piloto precisou de atendimento médico. No hospital, ele contou à PM que achou que daria tempo de entrar na avenida antes de o carro passar. A corporação informou que os dois envolvidos no acidente entraram em acordo e vão registrar boletim de ocorrência posteriormente.

Nova frente fria deve chegar ao ES nos próximos dias; veja previsão

Publicado em 27/10/2025 às 15h01

A formação de uma nova frente fria que avança pela Região Sudeste deve trazer mais chuva ao Espírito Santo entre quinta (30) e sexta-feira (31). Segundo a Climatempo, a previsão é de que ocorram precipitações isoladas, sem risco de transtornos — pelo menos por enquanto. Também não deve haver queda expressiva de temperaturas. A sensação de friozinho se dará mais pelo excesso de nuvens e chuva frequente já que o ar frio de origem polar terá pouca influência, explica a meteorologista Josélia Pegorim.

Segundo a Defesa Civil, um fenômeno chamado sistema frontal deve se formar e atingir o Estado também na quinta-feira. Este evento sim pode ter risco de chuvas intensas e ventos fortes. Em definição da Marinha do Brasil, esse tipo de evento ocorre pelo encontro entre duas massas de ar, geralmente uma fria e seca, e outra quente e úmida.

Cidades do ES recebem alerta amarelo de ventos costeiros; veja lista

Publicado em 27/10/2025 às 12h08

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (27), um alerta amarelo de ventos costeiros para 10 cidades do Espírito Santo. O aviso, que indica perigo, já está em vigor e vai até as 23h59 de terça-feira (28). Há risco de que os ventos nas regiões litorâneas movimentem dunas de areia sobre construções da orla. Veja a lista dos municípios afetados:

  1. Anchieta
  2. Guarapari
  3. Iconha
  4. Itapemirim
  5. Marataízes
  6. Piúma
  7. Presidente Kennedy
  8. Rio Novo do Sul
  9. Viana
  10. Vila Velha
Foragido da Bahia por estupro é preso em Linhares, no Norte do ES

Publicado em 27/10/2025 às 12h06
Foragido da Bahia por estupro é preso em Linhares
Foragido da Bahia por estupro é preso em Linhares Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 51 anos, foragido da Bahia por estupro, foi preso em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, Elessandro Cardoso da Silva era procurado pela polícia baiana pelo crime cometido na cidade de Eunápolis. A prisão aconteceu na última sexta-feira (24), mas foi divulgada nesta segunda-feira (27).

Elessandro foi localizado durante uma operação no Centro de Linhares. A Polícia Civil informou que o homem foi levado à Delegacia Regional do município, e, em seguida, encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, onde permanece preso e à disposição da Justiça da Bahia.