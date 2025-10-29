Aposta feita em Marataízes acerta a quina da Mega-Sena e ganha R$ 85 mil

Uma carreta carregada com ureia – um tipo de fertilizante – tombou na Avenida Vitória, na altura da Curva do Saldanha, próximo à sede da Guarda Municipal, na madrugada desta terça-feira (28). O acidente interditou totalmente a via no sentido Jucutuquara, complicando o trânsito – que ficou congestionado no Centro e chegou à Segunda Ponte. Como alternativa, os motoristas foram orientados a passar pela Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar).

Por volta de 13h30, a Guarda Municipal de Vitória informou que a carreta foi retirada do local do acidente e que uma equipe da EDP fazia reparos no poste atingido. Às 14h50, a avenida foi totalmente liberada para os veículos. "Os semáforos em frente ao Colégio Estadual continuam apagados. Até a energia ser restabelecida, o fluxo será controlado manualmente por guardas", informou a GMC.

A reportagem da TV Gazeta apurou que o motorista, que estava sozinho no veículo, perdeu o controle da direção, momento em que a carreta tombou e atingiu poste de energia e um muro. O fertilizante se espalhou na pista. A transportadora responsável pela carga informou que vai realizar a retirada do material e remover o veículo do local. O condutor foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.

Carreta que transportava ureia tombou na Curva do Saldanha, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A Guarda de Vitória informou que, por conta do acidente, houve queda de energia na região durante a madrugada, mas o serviço já foi restabelecido.