Aposta feita em Marataízes acerta a quina da Mega-Sena e ganha R$ 85 mil
Uma aposta feita em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, acertou a quina-da Mega-Sena e vai receber R$ 85.025. Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio principal pode chegar a R$ 7 milhões no próximo sorteio, na quinta-feira(30).
Os números sorteados foram: 01 - 18 - 22 - 42 - 48 - 50.
Outras 11 apostas também acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 85.025,66. Outras 1.231 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 1.366,22.
O valor da aposta simples na Mega-Sena foi reajustado para R$ 6. O jogo pode ser feito até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.