Aposta do ES fica a uma dezena do prêmio milionário da Mega-Sena
Publicado em 18/01/2026 às 09h13
Um aposta de Baixo Guandu, na Região Noroeste do Espírito Santo, quase levou o prêmio milionário da Mega-Sena no sábado (17). O bilhete acertou cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 296 e faturou o R$ 29.835,57. Sem ganhador na faixa de seis acertos, a Caixa Econômica Federal estima que o próximo sorteio pague R$ 50 milhões.
Os números sorteados foram: 10, 13, 55, 59 e 60. Segundo a Caixa, o bilhete capixaba que "acertou na trave" foi registrado como aposta simples, ao custo de R$ 6, na Loteria Aygue.