Aposta de Vitória ganha R$ 48 mil na Mega-Sena; veja números sorteados
Publicado em 02/11/2025 às 09h16
Uma aposta de Vitória acertou cinco das seis dezenas sorteadas na Mega-Sena e ganhou R$ 48.378,50. Os números que saíram no concurso 2.935 realizado na noite de sábado (1º) foram: 09 - 18 - 28 - 34 - 38 - 57. Ninguém acertou tudo e o prêmio acumulou em R$ 41 milhões.
Segundo a Caixa Econômica Federal, o bilhete que acertou na trave em Vitória foi registrado na lotérica 'Pinte a Sorte'. Foi uma aposta simples, no valor de R$ 6. O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira (4).