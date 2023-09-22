Aposta de Castelo acerta a quina da Mega e leva R$ 45 mil; prêmio acumulou

Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio de R$ 120 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quinta-feira (21) o concurso 2635 da Mega-Sena, mas não houve ganhadores. Assim, o valor de R$ 33.713.961,47 acumulou e no sábado (23) o prêmio principal deve pagar R$ 40 milhões.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 06 - 11 - 29 - 37 - 56 - 58.

Segundo a Caixa, 58 apostas marcaram cinco números e cada uma receberá R$ 45.524,71. Uma aposta de Castelo, na Região Serrana do ES, está entre as apostas que bateram "na trave". O cartão foi marcado na Lotérica Forno Grande. Outras 3.627 acertaram quatro dezenas e ganharão R$ 1.039,99 cada.

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.