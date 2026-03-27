Aposta de Cachoeiro "bate na trave" e leva R$ 33 mil na quina da Mega-Sena
Publicado em 27/03/2026 às 07h01
Uma aposta feita em Cachoeiro vai receber R$ 33.183,44 após acertar a quina da Mega-Sena em sorteio realizado na noite de quinta-feira (26). O prêmio principal acumulou e pode chegar a R$ 40 milhões no sábado (28).
Os números sorteados foram: 06 - 14 - 28 - 31 - 56 - 59.
A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.